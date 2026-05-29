मानसून पर मंडराया संकट, मौसम विभाग ने 2026 का अनुमान घटाया

भारतीय मानसून की कमी से कृषि संबंधी चिंताएं बढ़ीं

मानसून का मतलब केवल बारिश के दिन नहीं होते, बल्कि ये खाद्य उत्पादन और ग्रामीण इलाकों की आय को बनाए रखने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब मौसम विभाग इस मौसम को "सामान्य से कम" बता रहा है, तो कृषि क्षेत्र और उस पर निर्भर लोगों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है। ऐसे में खाद्य कीमतों या खेती-बाड़ी से जुड़ी खबरों पर बारीकी से नजर रखना और भी अहम हो जाता है।