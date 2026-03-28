प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत में मस्क के शामिल होने को लेकर केंद्र सरकार का बयान आया

क्या ट्रंप-मोदी के बीच हुई बातचीत में शामिल थे एलन मस्क? केंद्र सरकार ने दिया जवाब

लेखन गजेंद्र 03:56 pm Mar 28, 202603:56 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत में एलन मस्क के शामिल होने का खुलासा करके हड़कंप मचा दिया है। अब इस पर केंद्र सरकार का जवाब आया है। उसने इस तरह के किसी भी दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बातचीत में कोई शामिल नहीं था और बातचीत पश्चिमी एशिया के हालात पर आधारित थी।