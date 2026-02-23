भारतीय दूतावास ने एक बार फिर शेष सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने को कहा

सलाह

विरोध-प्रदर्शन वाली जगहों पर न जाएं भारतीय

भारतीय दूतावास ने जारी परामर्श में लिखा, "भारत सरकार द्वारा 5 जनवरी 2026 को जारी परामर्श को जारी रखते हुए और ईरान में बदलते हालात को देखते हुए, जो भारतीय नागरिक अभी ईरान में हैं (स्टूडेंट्स, तीर्थयात्री, बिज़नेस करने वाले लोग और पर्यटक) उन्हें सलाह दी जाती है कि वे वाणिज्यिक उड़ान समेत परिवहन के मौजूद तरीकों से ईरान छोड़ दें। 14 जनवरी की एडवाइजरी में दोहराया गया है कि सभी भारतीय नागरिकों विरोध-प्रदर्शन वाली जगहों पर जाने से बचें।"