ओमान में भारतीय नाविकों की जान बची, समुद्री हमलों के बीच भारत ने कसी सुरक्षा के लिए कमर
ओमान में स्थित भारतीय दूतावास ने एक बड़ा बचाव अभियान चलाकर 34 भारतीय नाविकों की जान बचाई है। यह बचाव उन MT जलवीर और MSV विराट जहाजों के नाविकों के लिए था, जो ओमान के तट के पास संकट में फस गए थे। MT जलवीर के चालक दल को भारत वापसी का इंतजार है, वहीं MSV विराट के नाविक मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। ओमानी अधिकारियों के सहयोग से, सभी नाविक अब सुरक्षित हैं और खतरे से बाहर हैं। भारत के राजदूत प्रशांत पीसे ने मस्कट में बचाए गए जलवीर जहाज के चालक दल से मुलाकात भी की। वे भारत लौटने से पहले उनसे मिलने गए थे।
भारत ने समुद्र में मजबूत सुरक्षा की मांग की
ये बचाव अभियान ऐसे समय में चलाए गए हैं, जब गल्फ क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हमलों में अचानक बढ़ोतरी हुई है। पिछले ही हफ्ते, MT सेट्टेबेलो नामक जहाज पर हुए हमले में 3 भारतीयों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद, भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए समुद्र में और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। सरकार ने साफ किया है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है, क्योंकि समुद्र में हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं।