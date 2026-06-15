ओमान में भारतीय नाविकों की जान बची, समुद्री हमलों के बीच भारत ने कसी सुरक्षा के लिए कमर देश Jun 15, 2026

ओमान में स्थित भारतीय दूतावास ने एक बड़ा बचाव अभियान चलाकर 34 भारतीय नाविकों की जान बचाई है। यह बचाव उन MT जलवीर और MSV विराट जहाजों के नाविकों के लिए था, जो ओमान के तट के पास संकट में फस गए थे। MT जलवीर के चालक दल को भारत वापसी का इंतजार है, वहीं MSV विराट के नाविक मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। ओमानी अधिकारियों के सहयोग से, सभी नाविक अब सुरक्षित हैं और खतरे से बाहर हैं। भारत के राजदूत प्रशांत पीसे ने मस्कट में बचाए गए जलवीर जहाज के चालक दल से मुलाकात भी की। वे भारत लौटने से पहले उनसे मिलने गए थे।