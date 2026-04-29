भीषण गर्मी के बीच भारतीय कंपनियां बदल रही हैं काम करने का अंदाज
अप्रैल से जून 2026 तक भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। ऐसे में भारतीय कंपनियां अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अपने कामकाज के तरीकों में फेरबदल कर रही हैं।
मर्सिडीज-बेंज जैसी बड़ी कंपनियां जहां मुमकिन हो, वहां कर्मचारियों को घर से काम करने को कह रही हैं। नोब्रोकर.कॉम ने सफर करने वाले कर्मचारियों के लिए दिन के सबसे गर्म घंटों के काम के स्लॉट कम कर दिए हैं।
वहीं, KEC ने दोपहर 11 बजे से 3 बजे के दौरान बाहरी काम पर रोक लगा दी है।
कंपनियां ये कदम भी उठा रहीं
गर्मी से निपटने के लिए, एटर्नल ग्रुप जैसी कंपनियों ने अपनी दुकानों में एयर कूलर और पानी की व्यवस्था की है। उन्होंने डिलीवरी स्टाफ को ग्लूकोज के पैकेट भी दिए हैं।
मिंत्रा अपने दफ्तरों में एसी चलाकर उन्हें ठंडा रख रहा है और छाछ जैसे ठंडे पेय परोस रहा है। लॉजिस्टिक्स कंपनियां ज्यादा 'डार्क स्टोर्स' खोल रही हैं ताकि डिलीवरी का रास्ता छोटा रखा जा सके। फ्लिपकार्ट भी यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसके कर्मचारियों को लगातार पानी मिलता रहे।
वहीं, सेविल्स इंडिया गर्मी से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है, जो सबको याद दिला रहा है कि जब तापमान बढ़े तो खूब पानी पिएं।