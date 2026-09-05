अरुणाचल प्रदेश में LAC पर तनाव घटाने की बड़ी तैयारी, भारत-चीन कोर कमांडर फिर होंगे आमने-सामने

भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के कोर कमांडर, जो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सैन्य टुकड़ियों की कमान संभालते हैं, बातचीत के एक और दौर की तैयारी कर रहे हैं। यह बातचीत अपनी विवादित सीमा 1,126 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में चल रहे तनाव को सुलझाने के लिए होगी। अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन दोनों पक्ष इस संवेदनशील इलाके में टकराव कम करने के तरीके खोजने पर ध्यान देने के लिए तैयार दिख रहे हैं।