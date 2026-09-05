अरुणाचल प्रदेश में LAC पर तनाव घटाने की बड़ी तैयारी, भारत-चीन कोर कमांडर फिर होंगे आमने-सामने

अरुणाचल प्रदेश में LAC पर तनाव घटाने की बड़ी तैयारी, भारत-चीन कोर कमांडर फिर होंगे आमने-सामने
भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के कोर कमांडर, जो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सैन्य टुकड़ियों की कमान संभालते हैं, बातचीत के एक और दौर की तैयारी कर रहे हैं। यह बातचीत अपनी विवादित सीमा 1,126 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में चल रहे तनाव को सुलझाने के लिए होगी। अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन दोनों पक्ष इस संवेदनशील इलाके में टकराव कम करने के तरीके खोजने पर ध्यान देने के लिए तैयार दिख रहे हैं।
डोभाल और वांग यी ने 8-सूत्रीय योजना पर सहमति जताई
यह बैठक अगस्त में बीजिंग में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई मुलाकात के बाद हो रही है। उस मुलाकात में वे एक 8 सूत्रीय योजना पर सहमत हुए, जिसका मकसद यह था कि दोनों देश सीमा का प्रबंधन बेहतर तरीके से कैसे करें। इस योजना में यह वादा भी किया गया कि जब भी कोई मसला उठेगा, तो राजनयिक और सैन्य माध्यमों से तेजh से कार्रवाई की जाएगी।