सेना को मिले 106 आत्मघाती ड्रोन: 180 किलोमीटर रेंज, 450 किलोमीटर की रफ्तार; जानें खासियत

बयान

6 महीने में ही हुई ड्रोन की डिलीवरी

SMPP के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और निदेशक आशीष कंसल ने कहा, "6 महीने में सेना को अग्निवेग की सफल डिलीवरी SMPP और भारत के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आधुनिक युद्ध में सटीकता, स्वायत्तता और वहनीयता की भूमिका बढ़ती जा रही है, और पीसकीपर जैसी प्रणालियां युद्ध के मैदान में महत्वपूर्ण शक्ति गुणक बनती जा रही हैं। पीसकीपर कार्यक्रम SMPP के विविध रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में चल रहे विकास को दर्शाता है।"