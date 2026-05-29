राजौरी में भारतीय सेना का महाअभियान, 6 दिन से जंगलों में आतंकियों की तलाश जारी
भारतीय सेना ने राजौरी के घने जंगलों में छिपे संदिग्ध आतंकवादियों की तलाश तेज कर दी है। यह अभियान 23 मई को खुफिया जानकारी मिलने के बाद शुरू हुआ था। सुरक्षा बलों का संदिग्धों से सामना होने पर एक छोटी गोलीबारी भी हुई थी। इस ऑपरेशन को अब 6 दिन हो चुके हैं और सुरक्षा बलों को लगता है कि अभी भी 2 या 3 संदिग्ध आतंकी इस ऊबड़-खाबड़ इलाके में छिपे हुए हैं।
प्रतीक शर्मा ने राजौरी के सैनिकों की प्रशंसा की
स्पेशल फोर्सेज, CRPF और स्थानीय पुलिस ड्रोन, सूंघने वाले कुत्तों और अतिरिक्त सैनिकों के साथ इलाके की छानबीन कर रहे हैं। 28 मई को संदिग्धों को बाहर निकालने के लिए उन्होंने संभावित ठिकानों पर RPG भी दागे। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने समन्वय बेहतर बनाने के लिए दौरा किया और मुश्किल हालात में टीम के जज्बे की दाद दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जैसे-जैसे तलाशी अभियान आगे बढ़ रहा है, सटीकता बनाए रखना बेहद जरूरी है।