भारतीय एयारलाइंस ने रियाद के लिए रद्द की अपनी उड़ानें

भारतीय एयारलाइंस ने रियाद के लिए रद्द की अपनी उड़ानें, क्या यात्रियों को वापस मिलेगा पैसा?

लेखन भारत शर्मा 10:36 am Oct 09, 202610:36 am

क्या है खबर?

यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले का दावा करने के बाद क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है। इस गंभीर और तेजी से बदलती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और आकासा एयर सहित प्रमुख भारतीय एयरलाइंस ने 10 अक्टूबर 2026 तक रियाद आने और जाने वाली अपनी सभी उड़ानें रद्द या डायवर्ट कर दी हैं।