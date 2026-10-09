भारतीय एयारलाइंस ने रियाद के लिए रद्द की अपनी उड़ानें, क्या यात्रियों को वापस मिलेगा पैसा?

भारतीय एयारलाइंस ने रियाद के लिए रद्द की अपनी उड़ानें, क्या यात्रियों को वापस मिलेगा पैसा?
क्या है खबर?
यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले का दावा करने के बाद क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है। इस गंभीर और तेजी से बदलती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और आकासा एयर सहित प्रमुख भारतीय एयरलाइंस ने 10 अक्टूबर 2026 तक रियाद आने और जाने वाली अपनी सभी उड़ानें रद्द या डायवर्ट कर दी हैं।
सवाल
क्या यात्रियों को वापस मिलेगा पैसा?
भारतीय एयरलाइंस की ओर से उठाए गए इस कदम के बाद यात्रियों में खलबली मची है।
हालांकि, एयरलाइंस ने प्रभावित यात्रियों को पूरा पैसा वापस करने या मुफ्त में टिकट रीशेड्यूल करने का भरोसा दिया है।
एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि क्षेत्र के बदलते सुरक्षा हालातों को देखते हुए 10 अक्टूबर तक रियाद की सभी उड़ानें रद्द रहेंगी। यात्रियों को मुफ्त रीशेड्यूलिंग या टिकट का पूरा पैसा वापस लेने का विकल्प दिया जा रहा है।
अन्य
इंडिगो और अकासा एयर ने क्या उठाए कदम?
इंडिगो ने भी अपने ऑपरेशंस में बड़े बदलाव किए हैं। इंडिगो की हैदराबाद-रियाद उड़ान (6E 93) को दम्माम की तरफ डायवर्ट करना पड़ा, जबकि दिल्ली-रियाद सेवा रद्द कर दी गई। इसके अलावा कंपनी ने शुक्रवार को निर्धारित अपनी दिल्ली-रियाद, मुंबई-रियाद और हैदराबाद-रियाद उड़ानों को भी रद्द कर दिया है।
अकासा एयर ने कोच्चि-रियाद और रियाद-कोच्चि उड़ानों को स्थगित कर दिया है। कंपनी ने टिकट निरस्त का पूरा पैसा वापस करने का भरोसा दिया है।
हमला
हवाई अड्डे पर कैसे हुआ हमला?
एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के अनुसार, हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने आधिकारिक बयान में कहा कि उनके समूह ने किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाकर मिसाइल दागी थी, जिससे हवाई अड्डे का संचालन पूरी तरह ठप हो गया।
पिछले 2 दिनों के भीतर सऊदी अधिकारियों ने आभा अंतरराष्ट्रीय और किंग खालिद हवाई अड्डे पर जानलेवा हमलों की पुष्टि की है। इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई है और 36 अन्य घायल हुए हैं।
निंदा
भारत ने की हमले की निंदा
भारत ने हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए इन हमलों पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक और सख्त बयान जारी कर इस कृत्य की घोर निंदा की है।
मंत्रालय ने कहा, "भारत पिछले कुछ दिनों में आभा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और रियाद में किंग खालिद हवाई अड्डे को निशाना बनाकर किए गए हमलों की तीखी निंदा करता है, जिसके परिणामस्वरूप नागरिकों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं।"
रुख
"नागरिक ठिकानों पर हमला पूरी तरह अस्वीकार्य"
विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, "नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हम उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।"
मंत्रालय ने सऊदी अरब सरकार और वहां की जनता के साथ अपनी पूर्ण एकजुटता व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि भारत इस संकट की घड़ी में उनके साथ मजबूती से खड़ा है।