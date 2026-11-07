वायुसेना के IL-76MD विमान ने 13,629 फीट की ऊंचाई पर लैंडिंग की, बनाया विश्व रिकॉर्ड 

वायुसेना ने कहा, '13,629 फीट, विमानन इतिहास में एक नई ऊंचाई। IL-76MD विमान ने न्योमा में सफलतापूर्वक लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। यह दुनियाभर में इस विमान द्वारा की गई अब तक की सबसे ऊंचाई वाली लैंडिंग है। यह विमान की बेहतरीन क्षमता का एक शानदार प्रदर्शन है, जिसे इसके चालक दल के असाधारण कौशल, सटीकता और पेशेवर अंदाज का समर्थन हासिल है। एक ऐसा मील का पत्थर, जो भारत की रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमता को और मजबूत करता है।'