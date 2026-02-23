तेजस फिर हुआ हादसे का शिकार, भारतीय वायुसेना ने जांच के बीच बेड़े की उड़ान रोकी

हादसा कैसे हुआ हादसा? द टेलीग्राफ और संडे गार्डियन के मुताबिक, 7 फरवरी को तेजस LCA MK-1 का हालिया हादसा ऐसे समय हुआ, जब IAF इसके उन्नत संस्करण (MK-1A) को शामिल करने की तैयारी में जुटा है। हादसा नियमित प्रशिक्षण उड़ान के बाद एक प्रमुख भारतीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान हुआ। हवाई पट्टी के पास पहुंचते समय लड़ाकू विमान में कुछ दिक्कतें आ गईं, जिसके बाद एकल सीट से पायलट तुरंत सुरक्षित बाहर निकल गया। हालांकि, विमान को नुकसान पहुंचा।

जांच पिछले सालों में तीसरा बड़ा हादसा टेलीग्राफ ने रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि "प्रारंभिक जांच में ब्रेक फेल होने की संभावना है।" तेजस के साथ पिछले कुछ सालों में यह तीसरा बड़ा हादसा है। पिछले साल नवंबर में, दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी विमानन प्रदर्शनियों में तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक भारतीय वायुसेना के पायलट की मौत हो गई थी। मार्च 2024 में भी राजस्थान के जैसलमेर के पास एक एकल इंजन वाला तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

