BRICS शिखर सम्मेलन पर ISI का आतंकी खतरा, अब तक 253 गिरफ्तार

स्थानीय गुर्गे जगहों की रेकी करने और हथियार जमा करने में मदद कर सकते हैं, इसलिए अधिकारी ऑनलाइन भर्ती और संवेदनशील जगहों के पास किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रख रहे हैं। पिछले महीने 14 राज्यों (जिनमें दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं) में एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। इस दौरान 253 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे हथियार भी बरामद हुए। इन गिरफ्तारियों के बावजूद, अधिकारी शिखर सम्मेलन से पहले संगठन के दोबारा एकजुट होने की किसी भी कोशिश को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं।