BRICS शिखर सम्मेलन पर ISI का आतंकी खतरा, अब तक 253 गिरफ्तार
भारतीय सुरक्षा टीमें दिल्ली में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन को लेकर हाई अलर्ट पर हैं। उन्होंने पाकिस्तान से चलने वाले एक संगठन, शाहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN) की पहचान की है, जिसे ISI का समर्थन मिला हुआ है और यह एक बड़ा खतरा बन सकता है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह संगठन छोटे-मोटे हमले, जैसे ग्रेनेड फेंकना या खास लोगों को निशाना बनाकर गोलीबारी कर सकता है। इनका मकसद डर फैलाना और शिखर सम्मेलन में बाधा डालना हो सकता है।
अधिकारी रख रहे ऑनलाइन भर्ती पर नजर
स्थानीय गुर्गे जगहों की रेकी करने और हथियार जमा करने में मदद कर सकते हैं, इसलिए अधिकारी ऑनलाइन भर्ती और संवेदनशील जगहों के पास किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रख रहे हैं। पिछले महीने 14 राज्यों (जिनमें दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं) में एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। इस दौरान 253 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे हथियार भी बरामद हुए। इन गिरफ्तारियों के बावजूद, अधिकारी शिखर सम्मेलन से पहले संगठन के दोबारा एकजुट होने की किसी भी कोशिश को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं।