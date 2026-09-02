नेपाल में 600 से ज्यादा शव अज्ञात, भारत के DNA विशेषज्ञ दिला रहे अपनों को अंतिम पहचान
26 अगस्त को नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद सैकड़ों पीड़ितों की पहचान करने में भारत का 19 सदस्यीय फॉरेंसिक दल मदद कर रहा है। इस दल में NFSU और CFSL के DNA विशेषज्ञ शामिल हैं। इन्होंने 31 अगस्त से अपना काम शुरू कर दिया था।
ये विशेषज्ञ नेपाल पुलिस और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के जानकारों के साथ मिलकर DNA सैंपल जमा कर रहे हैं और उनकी जांच कर रहे हैं।
नेपाल में 600 से ज्यादा शवों की पहचान बाकी
फिलहाल 600 से ज्यादा शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। नेपाल पुलिस DNA मिलान के लिए 'कोडीस' (CODIS) सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे परिवार जो घटनास्थल पर नहीं जा सकते, वे अपने स्थानीय अस्पतालों में खून के सैंपल दे सकते हैं और फिर दूतावास के जरिए अपने रिकॉर्ड ईमेल कर सकते हैं।
भारतीय विशेषज्ञों ने इससे पहले भी कई बार मदद की है, जैसे 2025 में हुए एयर इंडिया विमान हादसे के बाद। डॉ. एसओ जुनारे ने बताया कि उनका मुख्य लक्ष्य परिवारों को इस दुःख से निकलने में मदद करना और उनके प्रियजनों को सम्मानजनक अंतिम विदाई दिलवाना है।