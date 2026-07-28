अल नीनो की वजह से देश में दालों की कमी का खतरा, सरकार ने उठाया बड़ा कदम

अल नीनो की वजह से मौसम बिगड़ने और दालों की कमी होने की आशंका है। इसी चिंता में भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब वह अपने तुअर और चना दाल के भंडार को 9 महीने से ज्यादा समय तक रोके रखेगी, जो कि सामान्य नियमों के उलट है। पिछले हफ्ते उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इसके लिए एक खास छूट की मांग की है ताकि इन स्टॉक्स को जल्दबाजी में बाजार में न लाना पड़े। सरकार का मकसद यह है कि अगर खराब मौसम की वजह से दालों की पैदावार कम हुई, तो बाजार में कीमतों के अचानक बढ़ने और सप्लाई की कमी से आम लोगों को बचाया जा सके।