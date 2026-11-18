बर्ड फ्लू के प्रकोप से भारत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। साल 2006 से अब तक 500 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे पोल्ट्री किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है और देश की GDP वृद्धि पर भी खतरा मंडराया है। यह नया टीका पक्षियों में वायरस के तेजी से फैलने को रोकने में मदद कर सकता है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और पूरे भारत में पोल्ट्री किसानों की सुरक्षा के साथ-साथ बीमारी को नियंत्रित करने में भी आसानी होगी।