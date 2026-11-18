भारत में 20 नवंबर को लॉन्च होगी H5N1 वैक्सीन, बर्ड फ्लू से मिलेगी सुरक्षा
भारत अपनी मुर्गियों के लिए खास H5N1 बर्ड फ्लू वैक्सीन 20 नवंबर को भोपाल स्थित ICAR-NIHSAD में पेश करेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मौके पर मौजूद रहेंगे। यह टीका एवियन इन्फ्लूएंजा से लड़ने में एक बड़ा कदम साबित होगा, खासकर क्लेड 2.3.2.1a जैसे मुश्किल स्ट्रेन से निपटने में, जिसने लगातार परेशानी खड़ी की है।
वैक्सीन से देश भर में पोल्ट्री को मिलेगा सुरक्षा कवच
बर्ड फ्लू के प्रकोप से भारत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। साल 2006 से अब तक 500 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे पोल्ट्री किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है और देश की GDP वृद्धि पर भी खतरा मंडराया है। यह नया टीका पक्षियों में वायरस के तेजी से फैलने को रोकने में मदद कर सकता है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और पूरे भारत में पोल्ट्री किसानों की सुरक्षा के साथ-साथ बीमारी को नियंत्रित करने में भी आसानी होगी।