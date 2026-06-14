बुलेट ट्रेन में सफर होगा सुकून भरा, भारत में पहली बार लग रहे टनल हुड्स देश Jun 14, 2026

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में भारत की पहली टनल हुड्स लगाई जा रही हैं। इनका मकसद यात्रा को और शांत और आरामदायक बनाना है। ये हुड्स 'टनल बूम' नाम की उस समस्या से निपटेंगे, जब कोई तेज रफ्तार वाली ट्रेन सुरंग से बाहर निकलती है, तो एक जोरदार आवाज आती है, जिसे 'टनल बूम' कहा जाता है। ये हुड्स, वेंट्स की मदद से दबाव को धीरे-धीरे बाहर निकालते हैं, जिससे यह तेज आवाज काफी हद तक कम हो जाती है। नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कहना है कि इससे यात्रियों के साथ-साथ आसपास रहने वाले लोगों को भी शोर से राहत मिलेगी।