बुलेट ट्रेन में सफर होगा सुकून भरा, भारत में पहली बार लग रहे टनल हुड्स
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में भारत की पहली टनल हुड्स लगाई जा रही हैं। इनका मकसद यात्रा को और शांत और आरामदायक बनाना है। ये हुड्स 'टनल बूम' नाम की उस समस्या से निपटेंगे, जब कोई तेज रफ्तार वाली ट्रेन सुरंग से बाहर निकलती है, तो एक जोरदार आवाज आती है, जिसे 'टनल बूम' कहा जाता है। ये हुड्स, वेंट्स की मदद से दबाव को धीरे-धीरे बाहर निकालते हैं, जिससे यह तेज आवाज काफी हद तक कम हो जाती है। नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कहना है कि इससे यात्रियों के साथ-साथ आसपास रहने वाले लोगों को भी शोर से राहत मिलेगी।
8 पहाड़ी सुरंगें, ज्यादातर पालघर में
इस नए कॉरिडोर में कुल 8 पहाड़ी सुरंगें बनाई गई हैं, और इनमें से हर एक के दोनों सिरों पर ये टनल हुड्स लगेंगे। इनमें से ज्यादातर सुरंगें महाराष्ट्र के पालघर जिले में हैं, जबकि एक सुरंग गुजरात के वलसाड में मौजूद है। जो सुरंगें ज्यादा लंबी हैं, उनमें बड़े हुड्स और ज्यादा वेंट्स लगाए जाएंगे। इसकी वजह यह है कि यहाँ ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार से गुजरेगी। दुनिया भर की इस परखी हुई तकनीक को अपनाकर, भारत अपने रेल नेटवर्क को और बेहतर बना रहा है, ताकि यात्रियों को एक ज्यादा आरामदायक यात्रा मिल सके।