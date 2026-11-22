पिछले महीने भारत में चावल की कीमतें 12.51 प्रतिशत तक बढ़ गईं। कुछ दक्षिणी राज्यों में तो यह उछाल और भी ज्यादा था। सरकार की कोशिशों के बावजूद, कीमतें पिछले साल की तुलना में अभी भी 11 प्रतिशत से ज्यादा हैं।

अब निर्यात पर सख्ती करके, सरकार उम्मीद कर रही है कि चावल की कीमतें काबू में रहेंगी और 2023 जैसे लंबे निर्यात प्रतिबंध से बचा जा सकेगा। सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि हर किसी को रोजाना चावल आसानी से और किफायती दामों पर मिल सके।