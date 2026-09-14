भारत का पड़ोसी धर्म: अपनी रिकॉर्ड मांग के बावजूद नेपाल को 2026 तक देगा 654 MW बिजली

भारत भले ही इस वक्त सूखे मानसून और भारी सिंचाई के कारण बिजली की रिकॉर्ड मांग का सामना कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद यह बिजली निर्यात दोनों देशों के बीच पहले से हुए ऊर्जा समझौतों के तहत ही किया जा रहा है।

यह दिखाता है कि भारत मुश्किल घड़ी में अपने पड़ोसी का साथ देने और उनके साथ ऊर्जा सहयोग को और मजबूत बनाए रखने के लिए हमेशा तैयार है।