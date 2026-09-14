भारत का पड़ोसी धर्म: अपनी रिकॉर्ड मांग के बावजूद नेपाल को 2026 तक देगा 654 MW बिजली
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भारत 13 सितंबर से 31 दिसंबर तक नेपाल को रोजाना 654 MW तक बिजली का निर्यात करेगा। यह फैसला नेपाल में आई अचानक बाढ़ के बाद बिजली की भारी कमी से जूझ रहे पड़ोसी देश की मदद के लिए किया गया है।
बिजली मंत्रालय के अनुसार, यह सप्लाई 2 सीमा पार लाइनों के जरिए रोजाना 18 घंटे तक जारी रहेगी।
भारत नेपाल के ऊर्जा समझौतों का सम्मान करता है
भारत भले ही इस वक्त सूखे मानसून और भारी सिंचाई के कारण बिजली की रिकॉर्ड मांग का सामना कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद यह बिजली निर्यात दोनों देशों के बीच पहले से हुए ऊर्जा समझौतों के तहत ही किया जा रहा है।
यह दिखाता है कि भारत मुश्किल घड़ी में अपने पड़ोसी का साथ देने और उनके साथ ऊर्जा सहयोग को और मजबूत बनाए रखने के लिए हमेशा तैयार है।