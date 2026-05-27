पड़ोसी देशों में दौड़ती दिखेगी की वंदे भारत ट्रेन, निर्यात करने की तैयारी 

90 फीसदी पुर्जे भारत में होते हैं तैयार

ये वंदे भारत ट्रेनें पहले से मौजूद और बेहतर बनाई गई पटरियों पर भी आसानी से चल सकती हैं। इसी वजह से उन देशों के लिए ये काफी किफायती साबित होती हैं, जो बड़े खर्च के बिना अपनी परिवहन व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं।

एक 16-कोच वाली ट्रेन को बनाने में लगभग 130 से 150 करोड़ रुपये का खर्च आता है और इसके 90 फीसदी पुर्जे भारत में ही तैयार होते हैं।

यह पहल 'मेक इन इंडिया' अभियान को बढ़ावा देती है और कम खर्च वाली तकनीक के जरिए दूसरे विकासशील देशों के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करती है।