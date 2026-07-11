भारत का UNSC में बड़ा दांव, साल 2028-29 के लिए पेश की यह दावेदारी देश Jul 11, 2026

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में 2028-29 के लिए एक गैर-स्थायी सीट के लिए अपनी आधिकारिक दावेदारी पेश करेगा। इस सीट के लिए चुनाव जून 2027 में होंगे, जहां भारत की एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सीट के लिए तजाकिस्तान से सीधी टक्कर होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के जरिए भारत वैश्विक निर्णयों में अपनी भूमिका को लेकर अपनी गंभीरता को दर्शाएगा।