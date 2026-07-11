भारत का UNSC में बड़ा दांव, साल 2028-29 के लिए पेश की यह दावेदारी
भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में 2028-29 के लिए एक गैर-स्थायी सीट के लिए अपनी आधिकारिक दावेदारी पेश करेगा। इस सीट के लिए चुनाव जून 2027 में होंगे, जहां भारत की एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सीट के लिए तजाकिस्तान से सीधी टक्कर होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के जरिए भारत वैश्विक निर्णयों में अपनी भूमिका को लेकर अपनी गंभीरता को दर्शाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने की UNSC सुधार की अपील
भारत UNSC सुधार के लिए जोरदार पैरवी कर रहा है। इन सुधारों में विकासशील देशों के लिए अधिक सीटें और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अब समय आ गया है कि सुरक्षा परिषद आज की दुनिया की वास्तविकताओं को दर्शाए, न कि सिर्फ 1945 के दौर की तस्वीर पेश करे। भारत ने आखिरी बार 2021-22 के कार्यकाल में UNSC में अपनी सेवाएं दी थीं।