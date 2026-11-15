UNGA में भारत ने मृत्युदंड के खिलाफ प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया (फाइल तस्वीर)

मौत की सजा पर रोक लगाने वाला प्रस्ताव UN में पारित, भारत ने किया विरोध

लेखन आबिद खान 01:50 pm Nov 15, 202601:50 pm

क्या है खबर?

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में दुनिया भर में मौत की सजा पर रोक लगाने से जुड़ा प्रस्ताव पारित हो गया है। हालांकि, भारत समेत 33 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। वहीं, 133 देशों ने समर्थन में वोट दिया, जबकि 16 देशों ने मतदान से दूरी बना ली। ये प्रस्ताव मेक्सिको की ओर से पेश किया गया था। इसमें देशों से फांसी पर रोक लगाने और मौत की सजा खत्म करने की अपील की गई थी।