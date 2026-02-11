व्हाइट हाउस ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की फैक्टशीट चुपचाप बदली, कृषि उत्पाद-दालों का जिक्र हटाया 

संशोधन समझौतों की शर्तों में हुआ प्रमुख संशोधन पहले जारी फैक्टशीट में जिक्र था कि भारत अमेरिका के सभी औद्योगिक सामानों, सूखे अनाज, लाल ज्वार, मेवे, ताजे-प्रसंस्कृत फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, शराब, स्पिरिट अन्य उत्पादों सहित अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ को समाप्त या कम करेगा। अब संशोधित फैक्टशीट में सभी चीजों का जिक्र है, केवल कुछ दालों का जिक्र हटाया गया है। आगे 500 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पादों की खरीद से कृषि उत्पाद खरीद का जिक्र भी हटाया है।

संशोधन "प्रतिबद्धता" नहीं अब "इरादा" प्रारंभिक फैक्टशीट में कहा था, "भारत ने अधिक अमेरिकी उत्पाद खरीदने और 500 अरब डॉलर से अधिक के अमेरिकी ऊर्जा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पादों की खरीद के लिए प्रतिबद्धता जताई है।" संशोधित फैक्टशीट में लिखा है, "भारत का इरादा अमेरिकी उत्पादों की अधिक खरीद करने और अमेरिका से 500 अरब डॉलर से अधिक की ऊर्जा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, कोयला और अन्य उत्पादों की खरीद करने का है।" इसमें से 'कृषि' शब्द हटा दिया है।

बदलाव डिजिटल सेवा करों को हटाने वाला शब्द संशोधित व्हाइट हाउस ने प्रारंभिक फैक्टशीट में बताया था कि, "भारत अपने डिजिटल सेवा करों को हटाएगा। भारत द्विपक्षीय डिजिटल व्यापार नियमों के मजबूत समूह पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो भेदभावपूर्ण या बोझिल प्रथाओं और डिजिटल व्यापार में अन्य बाधाओं को दूर करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा शुल्क लगाने पर रोक लगाने वाले नियम भी शामिल हैं।" संशोधित फैक्टशीट में व्हाइट हाउस ने "भारत अपने डिजिटल सेवा करो को हटाएगा" वाली बात हटा दी गई है।

बदलाव क्या टैरिफ और रूस से तेल खरीदने के शब्दों में कुछ बदलाव हुआ? व्हाइट हाउस की संशोधित फैक्टशीट में रूसी तेल खरीदने और टैरिफ को लेकर दी गई जानकारी में कोई बदलाव नहीं है। पहले फैक्टशीट में भी जिक्र था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत द्वारा रूसी तेल खरीदना बंद करने की प्रतिबद्धता को देखते हुए, भारतीय आयात पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ हटाने पर सहमत हैं और उसे हटा दिया है। साथ ही, पारस्परिक टैरिफ को 25 से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा। संशोधित फैक्टशीट में इन शब्दों में कोई बदलाव नहीं है।