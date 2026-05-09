हिंद महासागर में दहाड़ी MIRV अग्नि, भारत ने सफल परीक्षण कर बढ़ाई अपनी सामरिक ताकत

DRDO और उद्योग ने मिलकर विकसित की उन्नत अग्नि मिसाइल

यह भारत की रक्षा क्षमता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। MIRV तकनीक की वजह से एक ही मिसाइल एक साथ कई दुश्मन ठिकानों या खतरों का मुकाबला कर सकती है। इस उन्नत अग्नि मिसाइल को DRDO और भारतीय उद्योग की टीमों ने मिलकर बनाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे 'अविश्वसनीय क्षमता' करार दिया और इस प्रोजेक्ट में शामिल सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि यह परीक्षण बदलते समय में भारत की सुरक्षा को और पुख्ता करेगा।