अमेरिकी व्यापार समझौते में अब भारत आगे, चीन-पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत इन देशों से मिलेगी बढ़त

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौता और टैरिफ घटाने की घोषणा करके दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे व्यापारिक तनाव को कम कर दिया है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत किया है और रूसी तेल खरीदने पर लगाया अतिरिक्त 25 प्रतिशत आयात शुल्क भी हटा दिया है। इससे भारत का टैरिफ अब अन्य चीन-पाकिस्तान समेत कई देशों के मुकाबले कम हो गया है।

टैरिफ 50 प्रतिशत टैरिफ से सीधे 18 प्रतिशत, इन देशों की अर्थव्यस्थाओं पर बढ़त पहले भारत उच्चतम टैरिफ दर वाले देशों में शुमार था, जिस पर अमेरिका ने 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। अब भारतीय सामानों के आयात पर केवल 18 प्रतिशत टैरिफ लगेगा, जिससे भारत को अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई निर्यात-प्रधान अर्थव्यवस्थाओं पर बढ़त हासिल होगी। इन देशों का टैरिफ भारत के मुकाबले कुछ अधिक 19 से लेकर 34 प्रतिशत है और भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजारों में इन देशों से एक प्रतिस्पर्धी स्थिति मिलती है।

टैरिफ निर्यात प्रधान दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों पर हावी होगा भारत अमेरिका ने पिछले साल चीन पर 34 प्रतिशत, बांग्लादेश पर 20, वियतनाम पर 20, मलेशिया पर 19, कंबोडिया पर 19, थाईलैंड पर 19, पाकिस्तान पर 19, इंडोनेशिया और फिलिपींस पर 19-19 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। इनके मुकाबले भारत का टैरिफ अब 18 प्रतिशत है। टैरिफ कम होने से भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया की निर्यात-प्रधान अर्थव्यवस्थाओं से बढ़त हासिल होगी। ये तुलना दिखाती है कि भारत की संशोधित दर उसे अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों और व्यापारिक साझेदारों के करीब लाती है।

टैरिफ अब ये देश भारत के मुकाबले कम टैरिफ वाले ऐसा नहीं है कि भारत पर लगा अमेरिकी टैरिफ सबसे कम है। अभी कई अन्य देश भी हैं, जिन पर अमेरिका ने काफी कम टैरिफ लगाया है। इसमें 27 देशों वाला यूरोपीय संघ (EU) शामिल है, जिस पर 15 प्रतिशत टैरिफ है। इसके अलावा जापान, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड पर 15-15 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है। यूनाइटेड किंगडम पर 10 प्रतिशत टैरिफ है। बता दें कि भारत ने हाल में EU के साथ व्यापार मुक्त समझौता (FTA) किया है।

