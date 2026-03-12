भारत संयुक्त राष्ट्र में 135 देशों के साथ, ईरान के खाड़ी देशों पर हमले की निंदा
क्या है खबर?
पश्चिमी एशिया में तनाव के बीच भारत ने गुरुवार को बड़ा कदम उठाया है। उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की बैठक में ईरान के खाड़ी देशों पर किए जा रहे हमलों की निंदा की है। भारत ने परिषद में पेश प्रस्ताव का समर्थन करते हुए खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों और जॉर्डन के खिलाफ ईरान के सभी हमलों को तत्काल बंद करने की मांग की। उसने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की उसकी धमकियों की भी निंदा की है।
समर्थन
किसी ने भी प्रस्ताव का नहीं किया विरोध, रूस-चीन अनुपस्थित रहे
UNSC के 15 सदस्यों में से 13 ने बुधवार को GCC द्वारा प्रायोजित और 135 अन्य संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा सह-प्रायोजित प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। अल जजीरा के मुताबिक, किसी भी देश ने मसौदा विधेयक के खिलाफ मतदान नहीं किया। हालांकि, वीटो शक्ति रखने वाले स्थायी सदस्य चीन और रूस बैठक से अनुपस्थित रहकर प्रस्ताव को अपनाया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, फ्रांस, पाकिस्तान समेत 135 देशों के साथ बहरीन के नेतृत्व वाले प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया।
खेद
ईरान ने प्रस्ताव पर गहरा खेद जताया
ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत अमीर-सईद इरावानी ने मतदान के बाद परिषद को संबोधित करते हुए प्रस्ताव को पारित किए जाने पर अपना गहरा खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए यह बेहद दुखद दिन है, यह प्रस्ताव UNSC की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से ठेस पहुंचाता है और इसके रिकॉर्ड पर एक अमिट दाग छोड़ता है। उन्होंने अमेरिका पर बर्बर युद्ध और अली खामेनेई की हत्या सहित संघर्ष शुरू करने का आरोप लगाया।
प्रायोजित
प्रस्ताव को सह-प्रायोजित करने वाले देशों की अब तक सबसे बड़ी संख्या
बताया जा रहा है कि UNSC के प्रस्ताव को जिन 135 देशों ने सह-प्रायोजित किया है, वह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। प्रस्ताव में ईरान के हमलों की निंदा, होर्मुज जलडमरूमध्य से अंतरराष्ट्रीय नौवहन को बंद करने की निंदा, युद्ध को तुरंत रोकने, खाड़ी क्षेत्र में बंदरगाहों और ऊर्जा सुविधाओं जैसे बुनियादी ढांचे को तेहरान द्वारा निशाना बनाए जाने की आलोचना की गई है। ईरान प्रस्ताव का पालन करेगा या नहीं, इसको लेकर संशय बना हुआ है।
जानकारी
रूस का प्रस्ताव नहीं हुआ पास
UNSC में रूस ने एक प्रस्ताव दिया था, जो जरूरी 9 वोट पाने में विफल रहा। एक पृष्ठ के प्रस्ताव में ईरान, इजरायल, अमेरिका या खाड़ी देशों सैन्य गतिविधियों को रोकने का आग्रह किया गया था। चीन ने अमेरिका-इजरायल को हमले बंद करने को कहा।