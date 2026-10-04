घुसपैठियों की मौत पर बढ़ा विवाद, अब भारत ने पाकिस्तानी राजनयिक को तलब किया

विदेश मंत्रालय ने कहा, "भारत ने पाकिस्तानी पक्ष को सूचित किया कि 3 व्यक्तियों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी और बार-बार चेतावनी के बावजूद आगे बढ़ते रहे। भारतीय सेना को उनसे तत्काल सुरक्षा खतरा उत्पन्न होने के कारण मुठभेड़ के लिए विवश होना पड़ा। यह घटना पाकिस्तान से संचालित होने वाले सशस्त्र मादक पदार्थों के गिरोहों द्वारा बार-बार सीमा पार आवाजाही के स्पष्ट पैटर्न को उजागर करती है।"