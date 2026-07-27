यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास भारतीय नाविक वाले जहाल पर हमले के बाद सरकार ने राजदूत को तलब किया

पिछले एक हफ्ते में ब्लैक सी इलाके में भारतीय नाविकों से जुड़ी यह तीसरी घटना है। 18 जुलाई से अब तक इस तरह के हमलों में कुल पांच भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है। इसी को देखते हुए, सरकार ने अब भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे संघर्ष वाले इलाकों में जाने वाले जहाज़ों पर नौकरी करने से पहले अच्छी तरह सोच-समझ लें।