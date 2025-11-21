भारत ने गुपचुप खोला चीनी नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा- रिपोर्ट

भारत ने दुनियाभर में रहने वाले चीनी नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा खोला दिया है। हालांकि, इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने मामले से जुड़े लोगों के हवाले से बताया कि इस हफ़्ते की शुरुआत में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में चीन के नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा खोल दिए गए है। चीनी नागरिक तमाम देशों के भारतीय मिशनों और वाणिज्य दूतावासों से आवेदन कर रहे हैं।

जानकारी जुलाई में सिर्फ चीन से जारी हो रहे थे वीजा इससे पहले भारत ने इस साल जुलाई में चीनी नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा दोबारा से शुरू किया। हालांकि, तब वे सिर्फ बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास और शंघाई, गुआंगझोउ, हांगकांग स्थित वाणिज्य दूतावासों में आवेदन कर सकते थे। अब दुनियाभर से आवेदन कर सकेंगे।

वीजा जल्द ही शुरू हुई है दोनों देशों के बीच उड़ानें रिपोर्ट के मुताबिक, पर्यटन वीजा जारी करने की शुरूआत तब हुई, जब हाल में दोनों देशों ने संबंधों को स्थिर और पुनर्निर्माण करने के लिए कई 'जन-केंद्रित कदमों' पर सहमति व्यक्त की है। अक्टूबर में दोनों देशों के बीच उड़ानें शुरू करने का निर्णय लिया गया था, जो पिछले 5 साल से बंद थी। पहली उड़ान 9 नवंबर को शंघाई से नई दिल्ली पहुंची थी, जबकि 26 अक्टूबर को कोलकाता से गुआंगझोउ के बीच इंडिगो की उड़ान रवाना हुई थी।