लाइबेरिया द्वारा 'प्राकृतिक संसाधनों और संघर्ष' विषय पर बुलाई गई बैठक में राजदूत हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाए जाने पर कड़ा जवाब दिया।

उन्होंने कहा, "हमारा इरादा इस मंच पर अन्य मुद्दों को लाने का नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा का इस्तेमाल प्रोपेगैंडा फैलाने के लिए किया, इसलिए हमें जवाब देना पड़ रहा है। सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और स्थिर है, जिसे हमने कई मंचों पर पहले भी रखा है।"