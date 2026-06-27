वेनेजुएला में भूकंप का कहर, भारत ने 41 डॉक्टरों और 35 टन राहत सामग्री से पहुंचाई मदद

मैत्री और राहत की यादें ताजा करता है 'ऑपरेशन अमिस्ताद'

भारत की सेना ने पहले भी कई बार अंतरराष्ट्रीय संकटों में आगे बढ़कर मदद की है। मिसाल के तौर पर 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद राहत के लिए 'ऑपरेशन मैत्री' चलाया गया था। इसी तरह यमन में संघर्ष के दौरान हजारों लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए 'ऑपरेशन राहत' चलाया गया था। वेनेजुएला के लिए यह नया मिशन, जिसका नाम 'ऑपरेशन अमिस्ताद' है, एक बार फिर दिखाता है कि जब भी दुनिया के किसी कोने में कोई आफत आती है, भारत हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है।