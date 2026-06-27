वेनेजुएला में भूकंप का कहर, भारत ने 41 डॉक्टरों और 35 टन राहत सामग्री से पहुंचाई मदद
वेनेजुएला में भयानक भूकंप आए, जिसमें करीब 1,000 लोगों की जान चली गई और बहुत से लोग अब भी लापता हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत ने तत्काल मदद का हाथ बढ़ाया और अपनी मशहूर '60 पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस' से 41 डॉक्टरों की एक टीम भेजी। भारतीय वायुसेना के विमानों से वहां पहुंचकर, इस टीम ने एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया और जरूरतमंदों तक 35 टन जरूरी राहत सामग्री पहुंचाई।
मैत्री और राहत की यादें ताजा करता है 'ऑपरेशन अमिस्ताद'
भारत की सेना ने पहले भी कई बार अंतरराष्ट्रीय संकटों में आगे बढ़कर मदद की है। मिसाल के तौर पर 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद राहत के लिए 'ऑपरेशन मैत्री' चलाया गया था। इसी तरह यमन में संघर्ष के दौरान हजारों लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए 'ऑपरेशन राहत' चलाया गया था। वेनेजुएला के लिए यह नया मिशन, जिसका नाम 'ऑपरेशन अमिस्ताद' है, एक बार फिर दिखाता है कि जब भी दुनिया के किसी कोने में कोई आफत आती है, भारत हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है।