भारत-सऊदी अरब ने संभाली ऊर्जा सुरक्षा की कमान, जानिए कैसे

यमन के हूती विद्रोही एक जरूरी समुद्री रास्ते (बाब अल-मंदाब जलडमरूमध्य) को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर दूसरे महत्वपूर्ण रास्ते (होर्मूज जलडमरूमध्य) पर भी दिख रहा है। इन वजहों से दुनिया के व्यापार पर बड़ा खतरा पैदा हो गया है। भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए सऊदी अरब पर काफी निर्भर है। वहां लाखों भारतीय भी काम करते हैं। ऐसे में इन समुद्री रास्तों की सुरक्षा दोनों देशों के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। यह मुलाकात दिखाती है कि दोनों देश क्षेत्रीय जोखिमों से निपटने के लिए गंभीर हैं।