एप्सटीन फाइल में प्रधानमंत्री मोदी के जिक्र पर भारत की प्रतिक्रिया, बताया दोषी अपराधी की बकवास

बयान भारत ने क्या दी प्रतिक्रिया? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमें तथाकथित एपस्टीन फाइलों से संबंधित एक ईमेल संदेश की रिपोर्ट मिली है जिसमें प्रधानमंत्री और उनकी इजरायल यात्रा का जिक्र है।" उन्होंने आगे कहा, "जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के तथ्य के अलावा ईमेल में बाकी सभी संदर्भ एक दोषी अपराधी की घटिया बकवास से ज्यादा कुछ नहीं हैं, जिन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करने के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए।"

प्रतिक्रिया भारत ने जांच फाइलों के नए सेट के सामने आने पर दी प्रतिक्रिया भारतीय विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया एप्स्टीन से जुड़े अमेरिकी न्याय विभाग की जांच फाइलों के नए सेट के सामने आने के कुछ घंटों बाद दी है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के जुलाई 2017 में किए गए इजरायल दौरे का उल्लेख किया गया है। अमेरिका के डिप्टी-अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने नवीनतम एप्स्टीन फाइलों पर कहा कि ताजा खुलासे में 30 लाख से अधिक पेजों के दस्तावेज, 2,000 से अधिक वीडियो और करीब 2 लाख तस्वीरें जारी की गई हैं।

