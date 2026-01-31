एप्सटीन फाइल में प्रधानमंत्री मोदी के जिक्र पर भारत की प्रतिक्रिया, बताया दोषी अपराधी की बकवास
क्या है खबर?
एप्स्टीन फाइल में तथाकथित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र होने को लेकर भारत ने शनिवार को तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईमेल में शामिल बातें एक दोषी अपराधी की बेकार की बकवास से अधिक कुछ नहीं हैं और उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी नाम हाल ही में जारी अमेरिकी न्याय विभाग की उन फाइलों में सामने आया है जो दिवंगत फाइनेंसर और दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से संबंधित हैं।
बयान
भारत ने क्या दी प्रतिक्रिया?
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमें तथाकथित एपस्टीन फाइलों से संबंधित एक ईमेल संदेश की रिपोर्ट मिली है जिसमें प्रधानमंत्री और उनकी इजरायल यात्रा का जिक्र है।" उन्होंने आगे कहा, "जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के तथ्य के अलावा ईमेल में बाकी सभी संदर्भ एक दोषी अपराधी की घटिया बकवास से ज्यादा कुछ नहीं हैं, जिन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करने के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए।"
प्रतिक्रिया
भारत ने जांच फाइलों के नए सेट के सामने आने पर दी प्रतिक्रिया
भारतीय विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया एप्स्टीन से जुड़े अमेरिकी न्याय विभाग की जांच फाइलों के नए सेट के सामने आने के कुछ घंटों बाद दी है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के जुलाई 2017 में किए गए इजरायल दौरे का उल्लेख किया गया है। अमेरिका के डिप्टी-अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने नवीनतम एप्स्टीन फाइलों पर कहा कि ताजा खुलासे में 30 लाख से अधिक पेजों के दस्तावेज, 2,000 से अधिक वीडियो और करीब 2 लाख तस्वीरें जारी की गई हैं।
फाइल
क्या है एप्स्टीन फाइल?
यौन अपराध के मामलों में दोषी ठहराए जा चुके और 2019 में जेल में मृत पाए गए एपस्टीन से जुड़े ये वो दस्तावेज हैं जो FBI और अमेरिकी न्याय विभाग के पास एप्स्टीन की जांच के दौरान इकट्ठा हुए थे। 2008 में फ्लोरिडा में नाबालिग से यौन शोषण के मामले में एप्स्टीन को सजा हुई थी। इसके बाद साल 2019 में उस पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी का आरोप लगा, लेकिन ट्रायल से पहले ही उसकी मौत हो गई थी।