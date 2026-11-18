H5N1 वायरस मुर्गियों के लिए बेहद खतरनाक है। इससे पोल्ट्री फार्म में सभी मुर्गियों की मौत हो सकती है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी मुर्गियों को मारना भी पड़ता है। इससे पोल्ट्री कारोबारियों को आर्थिक नुकसान होता है।

भारत में 2006 में पहली बार बर्ड फ्लू के मामले सामने आए थे। इसके बाद नियमित अंतराल पर ये संक्रमण फैलता रहता है।

शुरुआती प्रकोप के दौरान ही पोल्ट्री उद्योग को करीब 3,000 करोड़ रुपये नुकसान का अनुमान था।