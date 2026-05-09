लेबनान में मौत का साया गहराया: 13 की जान गई, 5 भारतीय वतन लौटे देश May 09, 2026

भारत ने बेरुत से अपने 5 नागरिकों को वापस लाने का काम पूरा कर लिया है। भारतीय दूतावास ने इस काम में मदद करने के लिए लेबनानी अधिकारियों का धन्यवाद किया। यह वापसी मार्च में हुई 177 भारतीयों की बड़ी स्वदेश वापसी के बाद हुई है, जब वे एक चार्टर विमान से बेरुत से दिल्ली गए थे। उस चार्टर विमान का इंतजाम भी उनके नियोक्ता ने ही किया था।