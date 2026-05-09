लेबनान में मौत का साया गहराया: 13 की जान गई, 5 भारतीय वतन लौटे
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भारत ने बेरुत से अपने 5 नागरिकों को वापस लाने का काम पूरा कर लिया है। भारतीय दूतावास ने इस काम में मदद करने के लिए लेबनानी अधिकारियों का धन्यवाद किया। यह वापसी मार्च में हुई 177 भारतीयों की बड़ी स्वदेश वापसी के बाद हुई है, जब वे एक चार्टर विमान से बेरुत से दिल्ली गए थे। उस चार्टर विमान का इंतजाम भी उनके नियोक्ता ने ही किया था।
लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 13 लोगों की मौत
लेबनान में हालिया तनाव के बीच, इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 13 लोगों की जान चली गई है। यह ऐसे समय हुआ है, जब अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम (सीजफायर) के बावजूद ऐसा हुआ। भारतीय दूतावास का कहना है कि वे लेबनान में रह रहे भारतीयों की मदद पर लगातार ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं।