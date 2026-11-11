129 सट्टेबाजी साइट्स बंद: फर्जी अदालती आदेशों का पर्दाफाश, बड़ी जांच शुरू

जैसे ही यह धोखाधड़ी सामने आई, राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने बताया कि ये आदेश फर्जी लग रहे थे और उनके सर्वर पर मौजूद नहीं थे। वहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो 6 नवंबर, 2026 को पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी। अब इस बात की सक्रिय जांच चल रही है कि इन विश्वसनीय दिखने वाले फर्जी दस्तावेजों को किसने बनाया। ये फर्जी दस्तावेज अवैध जुआ साइटों को निशाना बनाने के लिए बनाए गए थे। यह घटना दिखाती है कि कैसे डिजिटल धोखाधड़ी सरकारी सिस्टमों को भी चुनौती दे सकती है।