अमेरिका से जेवलिन एंटी-टैंक प्रणाली खरीदेगा भारत, जानें खासियत

जेवलिन की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये बख्तरबंद वाहन पर ऊपर से हमला करने में सक्षम है, जहां कवच सुरक्षा आम तौर पर कमजोर होती है।

हल्का होने के चलते सैनिक इसे दागने के फौरन बाद अपनी स्थिति बदल सकते हैं।

इसके सॉफ्ट-लॉन्च डिजाइन के कारण इसे इमारतों और बंकरों सहित बंद संरचनाओं से भी सुरक्षित रूप से दागा जा सकता है।

ये 2,500 मीटर की रेंज में अपने लक्ष्य को पहचान कर उसे बर्बाद करने में सक्षम है।