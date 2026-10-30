भारत में पेट्रोल-डीजल दुनियाभर से सस्ता, जानिए कहां कितने हैं दाम

भारत में गाड़ी में तेल भरवाना अमेरिका, UAE, चीन या कनाडा जैसे देशों के मुकाबले कहीं सस्ता पड़ता है।

30 अक्टूबर, 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, यहां पेट्रोल की कीमत करीब 108.65 रुपये प्रति लीटर है, जो वैश्विक औसत 150 रुपये से काफी कम है।

डीजल के दाम भी यहां कम हैं। भारत में यह लगभग 98.10 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि वैश्विक स्तर पर इसका औसत 159 रुपये है।

भले ही कच्चे तेल के वैश्विक दाम ऊपर-नीचे होते रहते हैं, भारत में इन ईंधनों की कीमतों में यह अंतर बना हुआ है।