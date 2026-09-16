जहाजों की टक्कर के बाद भारत ने पाकिस्तान के समक्ष 1991 में हुए समझौते का जिक्र किया है (फाइल तस्वीर)

#NewsBytesExplainer: भारत-पाकिस्तान के जहाज समुद्र में टकराए, क्या कहता है 1991 का समझौता?

लेखन आबिद खान 06:09 pm Sep 16, 202606:09 pm

क्या है खबर?

अरब सागर में भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत से पाकिस्तान की नौसेना का एक जहाज टकरा गया। इस मामले पर भारत ने सख्त कदम उठाते हुए नई दिल्ली में पाकिस्तान के सबसे वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया। भारत ने राजनयिक के सामने पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के 'गैर-पेशेवर' आचरण पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने बयान में 1991 में दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते का भी जिक्र किया। आइए इसके बारे में जानते हैं।