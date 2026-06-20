सड़कों पर 1.8 लाख मौतें: सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, पैदल यात्रियों को कब मिलेगा सुरक्षित रास्ता? देश Jun 20, 2026

2019 से 2024 के बीच हिंदुस्तान की सड़कों पर 1.80 लाख से ज्यादा पैदल यात्रियों ने अपनी जान गंवाई है। यानी, हर साल औसतन 30,500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसी अवधि में, नेशनल हाईवे पर हुईं कुल मौतों में करीब 31 प्रतिशत पैदल यात्री थे।

अकेले 2024 की बात करें तो, पैदल यात्रियों की 54 प्रतिशत मौतें दोपहिया और कारों की टक्कर से हुईं, जिसमें 19,680 लोगों की जानें गईं। तमिलनाडु, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा मौतें हुईं, और बड़े शहर भी इससे अछूते नहीं रहे। 53 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में भी 4,328 पैदल यात्रियों की मौतें दर्ज की गईं, जो कुल मौतों का 11.8 प्रतिशत है।