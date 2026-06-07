भारत-नेपाल में डिजिटल क्रांति: UPI-NPI जुड़ा, अब सीमा पार पैसा भेजना हुआ चुटकियों का काम

नेपाल के लिए ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म बनाने हुआ समझौता

इस दौरान एक अहम समझौता ज्ञापन पर भी दस्तखत हुए। इसका मकसद नेपाल के लिए एक भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म तैयार करना है। इससे वहां के लोगों के लिए डिजिटल उपकरणों और सुविधाओं का इस्तेमाल करना और आसान हो जाएगा। भारत ने 2015 के भूकंप के बाद दोबारा बनाए गए 72 स्वास्थ्य केंद्रों और 12 सांस्कृतिक विरासत से जुड़े प्रोजेक्ट को भी नेपाल को सौंपा। यह भारत की तरफ से नेपाल को लगातार मिल रहे सहयोग का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा, सीमा पार होने वाले अपराधों से निपटने के लिए दोनों देशों ने कानूनी सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। यह सभी कदम दोनों पड़ोसी देशों के बीच रिश्तों को और गहरा करने के साथ-साथ कई नई सहूलियतें भी लाएंगे।