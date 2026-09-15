अगले साल भारत को मिल सकती है अपनी डेंगू की वैक्सीन 'डेंगीऑल'

अभी 'डेंगीऑल' का तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। इसमें देश भर के 20 सेंटरों पर 13,000 से अधिक वॉलंटियर शामिल हैं।

अगर इन परीक्षणों में यह वैक्सीन सुरक्षित और असरदार पाई जाती है, खासकर अगर इसे सिंगल-डोज के तौर पर दिया जा सके, तो टीकाकरण का काम काफी सरल हो सकता है।

इन ट्रायलों के नतीजे 2027 के अंत तक सामने आ सकते हैं। इन्हीं नतीजों से तय होगा कि क्या यह बेहद ज़रूरी वैक्सीन आगे नियामक समीक्षा के लिए जा सकेगी और भारत में इसे मंजूरी मिल पाएगी या नहीं।