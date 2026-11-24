भारत गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बारे में सोच रहा है। इसकी वजह गेहूं की बुवाई में कमी और कम उत्पादन की आशंका है। कमजोर मानसून की बारिश के बाद गेहूं की खेती का रकबा 15 प्रतिशत से ज्यादा घट गया है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि देश में सभी के लिए पर्याप्त गेहूं उपलब्ध रहे। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सरकार ने हाल ही में गेहूं का निर्यात आसान किया था। यह चर्चा ऐसे समय में हो रही है, जब अधिकारी जून 2027 को खत्म होने वाले कृषि वर्ष के लिए फसल की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं।