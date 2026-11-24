भारत गेहूं के निर्यात पर लगा सकता है पाबंदी, जानिए क्या है कारण
भारत गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बारे में सोच रहा है। इसकी वजह गेहूं की बुवाई में कमी और कम उत्पादन की आशंका है। कमजोर मानसून की बारिश के बाद गेहूं की खेती का रकबा 15 प्रतिशत से ज्यादा घट गया है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि देश में सभी के लिए पर्याप्त गेहूं उपलब्ध रहे। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सरकार ने हाल ही में गेहूं का निर्यात आसान किया था। यह चर्चा ऐसे समय में हो रही है, जब अधिकारी जून 2027 को खत्म होने वाले कृषि वर्ष के लिए फसल की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं।
घरेलू खाद्य सुरक्षा है सरकार की प्राथमिकता
सरकार का मुख्य जोर इस बात पर है कि देश में अनाज की आपूर्ति बनी रहे और किसी भी हाल में खाद्य सुरक्षा से समझौता न हो। फिलहाल, केंद्र के पास गेहूं का स्टॉक 4.47 करोड़ मीट्रिक टन है, लेकिन भारतीय गेहूं की कीमतें ज्यादा होने और काला सागर जैसे इलाकों से भरपूर सप्लाई के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धा कम है। इन चुनौतियों के बावजूद, भारत की योजना है कि अगले साल 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' जैसी स्कीमों के तहत ज्यादा गेहूं बांटा जाए।