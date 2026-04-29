दूध के दाम बेकाबू, चारे के दाम तिगुने: 8 करोड़ किसानों पर जलवायु परिवर्तन की मार!

चारे की कीमतें लगभग तीन गुना, मुनाफे पर असर

सिर्फ गर्मी ही इसकी वजह नहीं है, अनिश्चित बारिश भी चारे की फसलों को बिगाड़ रही है, जिससे चारे की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। कुछ इलाकों में तो यह करीब 3 गुना हो गई हैं। किसान के खर्च में सबसे बड़ा हिस्सा चारे का होता है, इसलिए बढ़ते खर्च से उनके मुनाफे पर असर पड़ रहा है।

किसानों की मदद के लिए सरकार गर्मी झेलने वाली देशी नस्लों को बढ़ावा दे रही है और शोधकर्ता बेहतर चारा प्रणाली पर जोर दे रहे हैं ताकि बदलते मौसम में भी किसान अपना काम जारी रख सकें।