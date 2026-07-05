अब सैटेलाइट सिस्टम से उतरेगा हेलीकॉप्टर, PinS सिस्टम ने उड़ानों में लाई क्रांति
भारत ने अपना पहला 'पॉइंट-इन-स्पेस' (PinS) हेलीकॉप्टर लैंडिंग सिस्टम लॉन्च किया है। इससे अब हेलीकॉप्टरों का उतरना ज्यादा सुरक्षित और आसान हो जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इसे विकसित किया है, जिसे विमानन अधिकारियों ने मंजूरी दे दी है। PinS जमीन पर लगे उपकरणों के बजाय सैटेलाइट सिग्नल्स का इस्तेमाल करता है। इसी हफ्ते आंध्र प्रदेश के उंडावल्ली हेलीपोर्ट पर इसका पहला प्रदर्शन हुआ।
बिना जमीनी सिस्टम के भी उतरने में सक्षम होंगे हेलीकॉप्टर
PinS से हेलीकॉप्टर लैंडिंग से पहले हेलीपोर्ट के पास एक खास जगह तक पहुंच सकते हैं। यह उन जगहों पर भी काम करेगा जहां पारंपरिक सिस्टम लगाना मुश्किल होता है। इससे सुरक्षा भी बेहतर होगी। भारी बारिश या घने कोहरे जैसे खराब मौसम में भी उड़ानें आसानी से भरी जा सकेंगी। साथ ही, आपातकालीन सेवाओं, आपदा राहत टीमों, समुद्र में काम करने वालों और चार धाम जैसे तीर्थयात्रा स्थलों पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को भी हेलीकॉप्टर सेवाओं का ज्यादा फायदा मिलेगा। यह भारत के आधुनिक, सैटेलाइट आधारित हवाई भविष्य की तरफ एक और बड़ा कदम है।