प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना: करोड़ों देकर सरकार प्रतिभाओं को देश बुलाएगी, AI-सेमीकंडक्टर में रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा

200 करोड़ के बजट वाली योजना

इस स्कीम के लिए 5 साल का 200 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके तहत, हर प्रतिभागी को रिसर्च, फेलोशिप और यात्रा खर्चों के लिए 4 से 14 करोड़ रुपये मिलेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कम वेतन और सीमित रिसर्च सुविधाओं जैसी समस्याओं को दूर कर दिया जाए, तो यह योजना भारत से हो रहे प्रतिभा पलायन को काफी हद तक थाम सकती है। वहीं, विदेशों में वीजा से जुड़ी बढ़ती दिक्कतें और जिंदगी-बसर का महंगा होता खर्च भी भारतीय प्रतिभाओं को वतन वापसी के लिए बढ़ावा दे सकता है।