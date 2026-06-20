प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना: करोड़ों देकर सरकार प्रतिभाओं को देश बुलाएगी, AI-सेमीकंडक्टर में रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा
भारत ने हाल ही में विदेशों में बसे प्रतिभाशाली भारतीय पेशेवरों को वापस देश लाने के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर स्कीम 2026 शुरू की है। इस योजना का मुख्य फोकस AI, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक और स्वच्छ ऊर्जा जैसे भविष्य के अहम क्षेत्रों पर है। इस पहल में IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और IISc बेंगलुरु जैसे देश के टॉप संस्थानों के साथ साझेदारी की गई है।
200 करोड़ के बजट वाली योजना
इस स्कीम के लिए 5 साल का 200 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके तहत, हर प्रतिभागी को रिसर्च, फेलोशिप और यात्रा खर्चों के लिए 4 से 14 करोड़ रुपये मिलेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कम वेतन और सीमित रिसर्च सुविधाओं जैसी समस्याओं को दूर कर दिया जाए, तो यह योजना भारत से हो रहे प्रतिभा पलायन को काफी हद तक थाम सकती है। वहीं, विदेशों में वीजा से जुड़ी बढ़ती दिक्कतें और जिंदगी-बसर का महंगा होता खर्च भी भारतीय प्रतिभाओं को वतन वापसी के लिए बढ़ावा दे सकता है।