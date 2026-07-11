AI का कमाल: छोटे शहरों से सीधा विदेश, अंतरराष्ट्रीय यात्रा हुई झंझट-मुक्त

वाराणसी 17 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ा

पहली उड़ान ने वाराणसी को सीधे लंदन, दुबई और सिंगापुर जैसे 17 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ दिया। इस मॉडल का खास मकसद है कि यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट्स के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े। हब एयरपोर्ट, जैसे दिल्ली, पर उतरने के 4 घंटे के अंदर ही उन्हें अगली फ्लाइट मिल जाएगी। जल्द ही, और भी कई छोटे शहरों को इस नेटवर्क में जोड़ा जाएगा। एक जरूरी जानकारी यह है कि, फिलहाल इन 'स्पोक' एयरपोर्ट्स पर कस्टम डिक्लेरेशन और वेब चेक-इन की सुविधा नहीं है। इसलिए, यात्रा के लिए एयरपोर्ट पहुंचने से कम से कम 3 घंटे पहले जरूर पहुंचें।