भारतीय नौसेना में शामिल होगा स्वदेशी बेड़ा सहायक जहाज 'सूर्य', समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत

भारत का पहला स्वदेशी बेड़ा सहायक जहाज 'सूर्य' बहुत बड़ा है। इसकी लंबाई लगभग 225 मीटर है। इसे समंदर के बीच में ही दूसरे नौसेना के जहाजों में ईंधन भरने और उन्हें सामान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इससे जहाजों को बार-बार बंदरगाह पर वापस नहीं आना पड़ेगा। पहला जहाज अगले साल तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद हर 10 महीने में ऐसे और जहाज तैयार किए जाएंगे। हिंदुस्तान शिपयार्ड में भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। यहाँ एक बड़ा स्लिपवे और नई क्रेन लगाई जा रही है। इन सुविधाओं के साथ, भारत भविष्य में और भी बड़े जहाज बनाने की तैयारी कर रहा है।