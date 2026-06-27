भारत ने 'ऑपरेशन अमीस्ताद' से वेनेजुएला को भेजी जीवनरक्षक मदद

'अमीस्ताद' का मतलब है 'दोस्ती'

'अमीस्ताद' का स्पेनिश में मतलब 'दोस्ती' है। यह भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला के साथ खड़ा रहेगा। दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार के जरिए बहुत मजबूत रिश्ते हैं। वेनेजुएला भारत को तेल देने वाले मुख्य देशों में से एक है और वैश्विक मंच पर भी दोनों साथ रहते हैं। वेनेजुएला तो भारत की स्थायी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सीट की मांग का समर्थन भी करता है। यह मिशन इसी साझेदारी का एक और उदाहरण है।