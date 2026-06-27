भारत ने 'ऑपरेशन अमीस्ताद' से वेनेजुएला को भेजी जीवनरक्षक मदद
वेनेजुएला में 24 जून को दो बड़े भूकंप आने के बाद, भारत ने तुरंत 'ऑपरेशन अमीस्ताद' शुरू कर दिया है और वहां जरूरी मदद भेज रहा है। इन भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई थी, जिनमें करीब 1,000 लोगों की जान चली गई, जबकि 3,360 लोग घायल हुए। 26 जून को भारतीय वायु सेना के दो C-17 विमान 41 बचाव विशेषज्ञों और करीब 36 टन राहत सामग्री लेकर रवाना हुए। इस सामग्री में पोर्टेबल अस्पताल और जरूरी दवाएं भी शामिल थीं।
'अमीस्ताद' का मतलब है 'दोस्ती'
'अमीस्ताद' का स्पेनिश में मतलब 'दोस्ती' है। यह भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला के साथ खड़ा रहेगा। दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार के जरिए बहुत मजबूत रिश्ते हैं। वेनेजुएला भारत को तेल देने वाले मुख्य देशों में से एक है और वैश्विक मंच पर भी दोनों साथ रहते हैं। वेनेजुएला तो भारत की स्थायी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सीट की मांग का समर्थन भी करता है। यह मिशन इसी साझेदारी का एक और उदाहरण है।