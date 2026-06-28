वेनेजुएला में भारत का 'ऑपरेशन अमीस्ताद': भूकंप पीड़ितों के लिए 'भीष्म क्यूब्स' बने जीवनरेखा

BHISHM क्यूब्स 200 मरीजों का इलाज कर सकते हैं

आर्मी की फील्ड हॉस्पिटल टीम में 9 डॉक्टर और जरूरी मेडिकल उपकरण शामिल हैं। ये टीम उन जगहों पर इमरजेंसी इलाज और ऑपरेशन करेगी, जहां इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये 'आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट' के तहत बनाए गए BHISHM क्यूब्स हैं। ये मॉड्यूलर अस्पताल हैं जिन्हें बहुत कम समय में स्थापित किया जा सकता है। ये 200 मरीजों तक का इलाज करने की क्षमता रखते हैं। इनमें गहन चिकित्सा (ICU) और जरूरी जांच की सुविधाएं भी मिलती हैं। वेनेजुएला के इस मुश्किल समय में यह भारत की तरफ से मजबूत एकजुटता को दर्शाता है।