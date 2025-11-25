LOADING...
बंगाल की खाड़ी में होगा मिसाइल परीक्षण (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बंगाल की खाड़ी में मिसाइल परीक्षण करेगा भारत? बंद रहेगा हवाई क्षेत्र 

लेखन गजेंद्र
Nov 25, 2025
05:34 pm
क्या है खबर?

भारत की ओर से 6 से 8 दिसंबर के बीच बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में संभावित अंतर-द्वीप मिसाइल परीक्षण किए जाने की संभावना है, जिसको लेकर नोटिस जारी किया गया है। भू-विश्लेषक डेमियन साइमन ने दावा किया कि संभावित परीक्षण को लेकर एयरमेन को नोटिस (NOTAM) जारी किया गया है, जिससे 14,000 वर्ग किलोमीटर के हवाई क्षेत्र में अस्थायी रूप से आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। यह नियमित प्रक्रिया हैं, जो आमतौर पर रणनीतिक हथियारों के परीक्षण से पहले होती है।

परीक्षण

मई और जनवरी में हुआ था परीक्षण

इससे पहले मई 2025 में भी NOTAM जारी किया गया था, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास संभावित मिसाइल परीक्षण को लेकर था। इससे पहले अंडमान और निकोबार क्षेत्र में अंतिम बार बड़ा परीक्षण जनवरी में हुआ था, तब भारत में निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था। उससे पहले अप्रैल 2024 में भी 250 किलोमीटर से अधिक दूरी के लक्ष्य पर हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था।

ट्विटर पोस्ट

एक्स पर NOTAM की जानकारी

जानकारी

क्या है NOTAM?

NOTAM का मतलब नोटिस टू एयरमेन या मिशन होता है। इसमें विमानन प्राधिकरण पायलटों, एयरलाइनों और हवाई यातायात नियंत्रकों को चेतावनी जारी करता है। रनवे बंद होने, हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध, ज्वालामुखी या अन्य घटनाक्रम के बारे में NOTAM जारी होता है।

संदेश

अंडमान में होना था परीक्षण, रद्द किया गया

इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय ने 20 नवंबर को जारी NOTAM को रद्द कर दिया है। यह परीक्षण 25-27 नवंबर तक अंडमान सागर में 490 किलोमीटर के नो-फ्लाई कॉरिडोर के लिए था, जो मलक्का स्ट्रेट को कवर करता है। इस दौरान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण होना था। इसके रद्द होने के पीछे चीन का रिसर्च वेसल्स 'शी यान 6' का भारतीय महासागर में प्रवेश बताया जा रहा है। हालांकि, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई।